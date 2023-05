Wspaniałe stulecie odc. 268. Pochód katów. Streszczenie odcinka [29.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 268. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 268. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

268. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 29 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 267. odcinka

Bajazyd i Dżihangir próbują przekonać sułtana, że Mustafa jest niewinny. Sulejman zmienia się i oddala od wszystkich, nawet od Hürrem. Jastrząb przyjeżdża do koszar w Konyi przed księciem Mustafą i przygotowuje bunt janczarów. Rüstem pasza stara się zapobiec przewrotowi. Mahidevran ofiarowuje Mustafie amulet, który ma go chronić przed śmiercią. Sulejman wyrusza do Konyi na spotkanie z najstarszym synem.