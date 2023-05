Wspaniałe stulecie odc. 271. Rüstem boi się śmierci. Streszczenie odcinka [01.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 271. Streszczenie

Rüstem ukradkiem opuszcza obóz sułtana i wraca do Konstantynopola. Obawia się o własne życie. W mieście zaczynają się rozruchy w związku ze śmiercią Mustafy. Ciało księcia zostaje przewiezione do Bursy. Niespodziewanie do Bursy przyjeżdża też pogrążony w rozpaczy Bajazyd.