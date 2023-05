Wspaniałe stulecie odc. 272. Mehmet zostaje odebrany matce. Streszczenie odcinka [02.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 272. Streszczenie

Dżihangir odmawia jedzenia, opłakuje śmierć Mustafy. W drodze do Gemliku syn nieżyjącego księcia Mustafy, Mehmet, zostaje odebrany matce. Mihrunnisa szaleje z rozpaczy. Mihrimah i Rüstem pasza ukrywają się w pałacu na Usküdarze przed żądnym krwi tłumem. Do Konstantynopola wraca Jastrząb, który został ranny, jednak uniknął śmierci.

Kiedy i gdzie oglądać 272. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

272. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w piątek 2 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 271. odcinka

Rüstem ukradkiem opuszcza obóz sułtana i wraca do Konstantynopola. Obawia się o własne życie. W mieście zaczynają się rozruchy w związku ze śmiercią Mustafy. Ciało księcia zostaje przewiezione do Bursy. Niespodziewanie do Bursy przyjeżdża też pogrążony w rozpaczy Bajazyd.