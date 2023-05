Wspaniałe stulecie odc. 274. Dżihangir ma wizje. Streszczenie odcinka [06.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 274. Streszczenie

Ogarnięty melancholią Dżihangir chce wracać do Konstantynopola. Odurzony opium zaczyna mieć wizje. Sułtan czuje się bezradny. Książę Bajazyd, jako sułtański namiestnik uspokaja tłum, który żąda głowy Rustema. Hurrem na wieść o stanie Dżihangira postanawia natychmiast wyruszyć do Aleppo. Sulejman podaje Dżihangirowi opium wiedząc, że syn umrze. Jastrząb dociera do Sinana, brata Rustema paszy.