Wspaniałe stulecie odc. 275. Syn Slejmana umiera. Streszczenie odcinka [07.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 275. Streszczenie

Okaleczony przez Jastrzębia Sinan Pasza wraca do Rustema. Hurrem w drodze do Aleppo napotyka prowadzony przez Selima orszak z ciałem Dżihangira. Sulejman oddala się do samotni i poświęca się modlitwie. Po pogrzebie Dżihangira, Selim otwarcie wypowiada wojnę Bajazydowi. Rustem bezskutecznie próbuje odnaleźć Jastrzębia. Nurbanu dowiaduje się o związku Bajazyda z sułtanką Huricihan.