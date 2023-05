Wspaniałe stulecie odc. 276. Mihrunnisa popełnia samobójstwo. Streszczenie odcinka [09.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 276. Streszczenie

Nurbanu zdradza Selimowi sekret Bajazyda. Mihrunnisa i Mahidevran jadą do stolicy. Mihrunnisa przeklina Hurrem i na jej oczach popełnia samobójstwo. Do stolicy dochodzą wieści o powstaniu zorganizowanym w Rumelii przez człowieka podającego się za księcia Mustafę.

Kiedy i gdzie oglądać 276. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

276. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w piątek 9 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 275. odcinka

Okaleczony przez Jastrzębia Sinan Pasza wraca do Rustema. Hurrem w drodze do Aleppo napotyka prowadzony przez Selima orszak z ciałem Dżihangira. Sulejman oddala się do samotni i poświęca się modlitwie. Po pogrzebie Dżihangira, Selim otwarcie wypowiada wojnę Bajazydowi. Rustem bezskutecznie próbuje odnaleźć Jastrzębia. Nurbanu dowiaduje się o związku Bajazyda z sułtanką Huricihan