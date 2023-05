Wspaniałe stulecie odc. 280. Córka Sulejmana nie żyje. Streszczenie odcinka [15.06.23] redakcja

280. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w czwartek 15 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00

Sułtan otrzymuje informację, że to Bajazyd jest odpowiedzialny za wzniecenie buntu. Co postanowi zrobić z tym faktem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 280. odcinka "Wspaniałego stulecia".