Wspaniałe stulecie odc. 281. Kto będzie następcą tronu? Streszczenie odcinka [16.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 281. Streszczenie

Rozczarowany decyzją ojca Bajazyd postanawia walczyć z Selimem i udowodnić, że Sulejman nie miał racji, wybierając jego brata na następcę tronu. Hurrem dowiaduje się, że Selim brał udział w intrydze przeciwko bratu. Sułtan dowiaduje się, że to Mahidevran wspierała buntowników i odbiera sułtance cały majątek.

Kiedy i gdzie oglądać 281. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

281. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w piątek 16 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 280. odcinka

Ahmet pasza informuje sułtana, że książę Bajazyd nie tylko nie stłumił buntu, ale również wsparł złotem buntowników. Sulejman każe synowi wracać do stolicy. Bajazyd jednak zwleka. Sultanka Hurrem wysyła Rustema paszę, by ten sprowadził księcia, zanim będzie za późno. Umiera Raziye, najmłodsza córka Sulejmana. Sułtan oficjalnie ogłasza, że to Selim ma być jego następcą.