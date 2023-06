Wspaniałe stulecie odc. 285. Szpieg w sypialni Bajazyda. Streszczenie odcinka [22.06.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 285. Streszczenie

Rustem pasza i Hurrem wysyłają nauczyciela i doradcę Bajazyda do prowincji Selima, aby przeszkodził księciu w intrygowaniu przeciwko bratu. Fahriye, zarządczyni z seraju, trafia do haremu Nurbanu, by pozbyć się młodej sułtanki. Książę Selim otrzymuje drogie prezenty od kupca Yasefa Nassiego. Hurrem wysyła pogrążonemu w żałobie Bajazydowi nałożnice. Jedna z nich to Defne, szpieg wysłany przez Nurbanu.