Wspaniałe stulecie odc. 292. Rustem chce zabić Pedra. Streszczenie odcinka [03.07.23] redakcja

292. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 3 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00

Rustem jest niezwykle zazdrosny o młodego lekarza z Hiszpanii. Postania go zabić. Co na to Mihrimah? Kogo sprowadzi do imperium Gracia Mendes? Przeczytaj streszczenie 292. odcinka "Wspaniałego stulecia".