Wspaniałe stulecie odc. 294. Bajazyd wyzywa Selima do walki. Streszczenie odcinka [06.07.23]

NOWE Wspaniałe stulecie odc. 292. Rustem chce zabić Pedra. Streszczenie odcinka [03.07.23]

Rustem jest niezwykle zazdrosny o młodego lekarza z Hiszpanii. Postania go zabić. Co na to Mihrimah? Kogo sprowadzi do imperium Gracia Mendes? Przeczytaj...