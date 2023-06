Wspaniałe stulecie odc. 297. Mihrimah jest w ciąży. Streszczenie odcinka [11.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 297. Streszczenie

Bajazyd rezygnuje z wymierzenia Defne kary śmierci. Sulejman nadzoruje budowę meczetu swojego imienia. Kobiety odwiedzają seraj, by złożyć Hurrem podziękowania za to, co dla nich zrobiła. Sułtanka prosi Sumbula, by po jej śmierci wybudowano hamam, który ma służyć kobietom. Do seraju przyjeżdżają Bajazyd i Selim wezwani przez sułtana. Mihrimah dowiaduje się, że jest w ciąży.