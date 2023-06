Wspaniałe stulecie odc. 298. Pożegnanie umierającej Hurrem. Streszczenie odcinka [12.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 298. Streszczenie

Do Konstantynopola przybywają Bajazyd i Selim. Hurrem wie, że to jej ostatnie chwile. Prosi Sulejmana, by pochowano ją w meczecie wybudowanym na jego cześć przez architekta Sinana. Hurrem przygotowuje dwie skrzynie, które każe Sumbulowi oddać książętom po jej pogrzebie. Tuż przed śmiercią rozkazuje zastawić stoły i zebrać się całej rodzinie przy wspólnym posiłku.

Kiedy i gdzie oglądać 298. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 297. odcinka

Bajazyd rezygnuje z wymierzenia Defne kary śmierci. Sulejman nadzoruje budowę meczetu swojego imienia. Kobiety odwiedzają seraj, by złożyć Hurrem podziękowania za to, co dla nich zrobiła. Sułtanka prosi Sumbula, by po jej śmierci wybudowano hamam, który ma służyć kobietom. Do seraju przyjeżdżają Bajazyd i Selim wezwani przez sułtana. Mihrimah dowiaduje się, że jest w ciąży.