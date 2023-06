Wspaniałe stulecie odc. 299. Kradzież podczas pogrzebu. Streszczenie odcinka [13.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 299. Streszczenie

Podczas pogrzebu Hurrem, służąca Nurbanu kradnie z palca zmarłej sułtanki pierścień podarowany jej przed laty przez Sulejmana. Sumbul i Fahriye prowadzą śledztwo. Domyślają się, że to Nurbanu kazała skraść pierścień. W skrzyniach ofiarowanych synom przez Hurrem, książęta znajdują zbroje i listy od matki.

Kiedy i gdzie oglądać 299. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

299. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w czwartek 13 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 298. odcinka

Do Konstantynopola przybywają Bajazyd i Selim. Hurrem wie, że to jej ostatnie chwile. Prosi Sulejmana, by pochowano ją w meczecie wybudowanym na jego cześć przez architekta Sinana. Hurrem przygotowuje dwie skrzynie, które każe Sumbulowi oddać książętom po jej pogrzebie. Tuż przed śmiercią rozkazuje zastawić stoły i zebrać się całej rodzinie przy wspólnym posiłku.