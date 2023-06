Wspaniałe stulecie odc. 301. Wojsko przeciwko bratu. Streszczenie odcinka [17.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 301. Streszczenie

Selim informuje sułtana o zniewadze, jakiej dopuścił się wobec niego Bajazyd. Selimowi udaje się szantażem przeciągnąć Rustema na swoją stronę. Sulejman za karę wysyła Bajazyda do Amasyi, a Selima do Konyi. Bajazyd w odpowiedzi na te działania zbiera wojsko przeciwko bratu. Fahriye znajduje w szkatułce Nurbanu pierścień skradziony Hurrem, lecz sama zostaje oskarżona i trafia do lochu na rozkaz Selima.