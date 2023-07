Wspaniałe stulecie odc. 302. Fahriye zostaje zasztyletowana. Streszczenie odcinka [18.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 302. Streszczenie

Mihrimah kłamie w rozmowie z ojcem i przysięga, że Bajazyd wyjedzie do Amasyi i nie zbierze wojska przeciwko Selimowi. Bajazyd próbuje znaleźć wsparcie gubernatorów, którzy wcześniej byli przychylni Mustafie. Fahriye atakuje Nurbanu i podczas walki zostaje zasztyletowana przez sułtankę. Sułtan Sulejman nadal nie może otrząsnąć się po śmierci Hurrem.

Kiedy i gdzie oglądać 302. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

302. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć we wtorek 18 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 301. odcinka

Selim informuje sułtana o zniewadze, jakiej dopuścił się wobec niego Bajazyd. Selimowi udaje się szantażem przeciągnąć Rustema na swoją stronę. Sulejman za karę wysyła Bajazyda do Amasyi, a Selima do Konyi. Bajazyd w odpowiedzi na te działania zbiera wojsko przeciwko bratu. Fahriye znajduje w szkatułce Nurbanu pierścień skradziony Hurrem, lecz sama zostaje oskarżona i trafia do lochu na rozkaz Selima.