Wspaniałe stulecie odc. 304. Mihrimah żąda rozwodu. Streszczenie odcinka [20.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 304. Streszczenie

Na Równinie Konijskiej dochodzi do starcia wojsk księcia Bajazyda z wojskami Selima. Bajazyd zostaje ranny, Jastrząb zabiera go z pola walki. Ranny Bajazyd dochodzi do siebie i każe nadal gromadzić armię. Mihrimah nie może uwierzyć w zdradę Rustema i prosi sułtana o zgodę na rozwód. Sulejman odmawia. Sułtan wysyła Sokollu, aby sprowadził do Konstantynopola Bajazyda żywego lub martwego.