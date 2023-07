Wspaniałe stulecie odc. 305. Sułtan znów cierpi na podagrę. Streszczenie odcinka [21.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 305. Streszczenie

Bajazyd dochodzi do siebie, lecz musi uciekać przed pościgiem. Udaje się do Erzurum. Zabiera ze sobą najstarszych synów, a córki i najmłodszego Mehmeta zostawia pod opieką Defne. Przy pomocy Ayasa paszy z Erzurum, Bajazyd przemieszcza się na wschód. Trafia w gościnę do perskiego szacha, który proponuje mu zjednoczenie sił przeciwko Sulejmanowi. Sułtan znów cierpi na podagrę. Mihrimah wciąż stara się zbliżyć do ojca i błaga go, żeby wybaczył Bajazydowi.