Wspaniałe stulecie odc. 306. Targi o głowę Bajazyda. Streszczenie odcinka [24.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 306. Streszczenie

Książę Bajazyd koresponduje z sułtanem, zapewniając go o swojej niewinności. Mihrimah przekazuje Defne wiadomość, że szach perski Tahmasb targuje się z sułtanem o głowę Bajazyda. Defne wyrusza do Persji, by ostrzec księcia. Jastrząb przybywa do Konstantynopola, by zabić Rustema paszę. Pomaga mu Mihrimah. Selim próbuje wykupić Bajazyda z rąk Persów, zanim zrobi to sułtan.