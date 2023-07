Wspaniałe stulecie odc. 307. Ślub z nowym wezyrem. Streszczenie odcinka [25.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 307. Streszczenie

Szach perski czeka na złoto od Selima i zwleka z wydaniem Bajazyda Sulejmanowi. Książę szykuje się do ataku na szacha i ucieczki do Gruzji. Sułtan mianuje przychylnego Bajazydowi Semiza Alego paszę na stanowisko wielkiego wezyra. Sulejman w liście wzywa Bajazyda do powrotu. Mihrimah sugeruje nowemu wielkiemu wezyrowi małżeństwo, ale ten odrzuca jej ofertę.

Kiedy i gdzie oglądać 307. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

307. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć we wtorek 25 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 306. odcinka

Książę Bajazyd koresponduje z sułtanem, zapewniając go o swojej niewinności. Mihrimah przekazuje Defne wiadomość, że szach perski Tahmasb targuje się z sułtanem o głowę Bajazyda. Defne wyrusza do Persji, by ostrzec księcia. Jastrząb przybywa do Konstantynopola, by zabić Rustema paszę. Pomaga mu Mihrimah. Selim próbuje wykupić Bajazyda z rąk Persów, zanim zrobi to sułtan.