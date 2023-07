Wspaniałe stulecie odc. 309. Bajazyd i jego synowie są martwi. Streszczenie odcinka [27.07.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 309. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 309. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

309. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w czwartek 27 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 308. odcinka

Bajazyd organizuje zamach na szacha Tahmasba i planuje ucieczkę do Gruzji. Okazuje się jednak, że szach kazał zabić żołnierzy księcia. Bajazyd postanawia uciekać, lecz zostaje schwytany i razem z synami trafia do lochu. Lokman i Husejn zostają zamordowani. Defne wraca do Amasyi i dowiaduje się, że Selim kazał zabrać jej syna, księcia Mehmeta. Jest przekonana, że chłopiec nie żyje. Gracia Mendes dostarcza Selimowi złoto, którego zażądał szach w zamian za życie Bajazyda.