Wspaniałe stulecie odcinek 212, 213, 214. Sprawdź, co się wydarzy na początku marca. Streszczenia odcinków "Wspaniałego stulecia" 2.03.23

Wspaniałe stulecie odcinek 212. Streszczenie

Rüstem drży o własne życie. Pragnie pozbyć się wielkiego wezyra Lütfü paszy i zająć jego miejsce. W przededniu wojny z Habsburgami poseł Łaski, który próbował nakłonić sułtana do rozmów pokojowych, za namową Rüstema odwiedza w Manisie księcia Mustafę. Zachowanie księcia wzbudza gniew sułtana. Kupcy plotkują o Lütfü paszy. Rozgniewany wielki wezyr postanawia brutalnie ukarać jedną z nierządnic, czym wzbudza powszechne potępienie. Sułtanka Şah rozwodzi się z nim. Wielki wezyr atakuje żonę i zostaje wtrącony do lochu.

Kiedy i gdzie oglądać 212. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

A za co Polacy kochają Turcję? Między innymi za tureckie seriale

Wspaniałe stulecie odcinek 213. Streszczenie

Sułtanka Şah przez wzgląd na swoją córkę prosi sułtana, by darował Lütfü paszy życie. Zdymisjonowany wielki wezyr zostaje wygnany ze stolicy. Wbrew oczekiwaniom Hürrem, nowym wielkim wezyrem nie zostaje Rüstem, lecz Sulejman pasza. Trwają przygotowania do wyprawy na Europę. Barbarossa wyrusza do Manisy po księcia Mustafę. Sułtan ogłasza najstarszemu synowi swoją decyzję: na czas wojny ma on zarządzać stolicą, a po niej objąć we władanie Amasyę. W Manisie, najważniejszej prowincji imperium, ma go zastąpić Mehmet.