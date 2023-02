Wspaniałe stulecie. Sprawdź, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Przeczytaj streszczenie [odc. 190-192] 5.02.23 oprac. an

190. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 30 stycznia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Hürrem próbuje wybić Mihrimah z głowy marzenia o Bali beju. Wszyscy obawiają się, że zmuszona do zamążpójścia Hatice popełni samobójstwo. Jej przyszły mąż, Hüsrev pasza, zostaje mianowany wezyrem. Sułtan podejrzewa, że książę Mustafa zbuntował się przeciwko niemu, nie wykonując egzekucji na Piri paszy i wzywa syna do stolicy. Co jeszcze się wydarzy w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia"? Sprawdź.