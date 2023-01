Wspaniałe stulecie. To się wydarzy w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia". Kolejna intryga Hürrem [odc. 180-182] 18.01.23

Wspaniałe stulecie odcinek 180. Streszczenie

Mihrimah nie może zrozumieć, dlaczego sułtanka Szach uknuła intrygę przeciwko jej matce. Tymczasem Hatice w Manisie nawiązuje kontakt z kobietą, która zajmuje się rzucaniem klątw. Sułtanka Szach każe przywieźć do siebie osobiste przedmioty po zmarłym Ibrahimie paszy. Hatice postanawia wrócić do Konstantynopola. Statki weneckie atakują osmańską flotę na Morzu Śródziemnym. Sulejman postanawia przystąpić do oblężenia Korfu.