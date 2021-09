Wspieramy zwierzaki. Ty też przyłącz się do naszej akcji i weź udział w konkursie!

Teraz każdy może pomóc bezdomnym zwierzakom i wziąć udział w naszej akcji. Jej ambasadorką została aktorka Urszula Grabowska. Masz otwarte serce? Adoptuj zwierzaka. Prawdziwej przyjaźni nie da się kupić. Nie kupuj, adoptuj! Kupić za to możesz miskę jedzenia, której czasem tu brakuje – zachęca do udziału w akcji Urszula Grabowska, która sama ma suczkę Mimi adoptowaną ze schroniska.

Jak więc wspomóc KTOZ i zwierzaki z krakowskiego azylu? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie „Zostań bohaterem – adoptuj zwierzęta!”. Każdy jego uczestnik będzie miał za zadanie udzielić kreatywnej, nieszablonowej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego twoim zdaniem warto adoptować zwierzęta i jak przekonać do tego innych?”. Zachęcamy również, aby każdy uczestnik wpłacił dowolny datek na KTOZ (instrukcja, jak to zrobić znajduje się na dole strony). Pamiętaj, że dla bezdomnych zwierząt każda złotówka jest na wagę złota!

W dalszej części artykułu przeczytasz, dlaczego Twoja pomoc jest ważna, a teraz zobacz, jakie wspaniałe nagrody czekają na laureatów konkursu!

NAGRODY

Laureat miejsca pierwszego oraz drugiego otrzyma:

dwa miesięczne karnety na siłownię Atlantic Squash & Fitness w Krakowie

na siłownię w Krakowie dwie konsultacje trenerskie w ramach siłowni Atlantic Squash & Fitness w Krakowie

konsultacje trenerskie w ramach siłowni w Krakowie cztery trzy i pół godzinne vouchery do Term Bania, upoważniające do skorzystania ze strefy zabawy oraz strefy relaksu.

Laureat miejsca trzeciego otrzyma:

jeden miesięczny karnet na siłownię Atlantic Squash & Fitness w Krakowie

na siłownię jedna konsultacja trenerska w ramach siłowni Atlantic Squash & Fitness w Krakowie

w ramach siłowni w Krakowie dwa trzy i pół godzinne vouchery do Term Bania, upoważniające do skorzystania ze strefy zabawy oraz strefy relaksu.

Laureat miejsca od 4 do 8 (od czwartego do ósmego), otrzyma:

godzinny voucher na squasha ze sprzętem w Atlantic Squash & Fitness w Krakowie

ze sprzętem w w Krakowie dwa trzy i pół godzinne vouchery do Term Bania, upoważniające do skorzystania ze strefy zabawy oraz strefy relaksu.

Konkurs potrwa do 20 października!

Dlaczego warto pomagać?

Od 2010 roku w schroniskach w całej Polsce przebywa około 100 tysięcy psów i ponad 25 tysięcy kotów (dane z raportu Głównego Inspektoratu Weterynarii z 2019 r.). Te zatrważające liczby pokazują, jak dużo zwierząt potrzebuje ciepła i akceptacji człowieka. Niestety, bardzo często zdarza się, że zwierzęta są obierane właścicielom, którzy traktują je w okrutny sposób. Schroniska często też borykają się z problemem przepełnienia i w związku z tym mają trudności z przyjmowaniem kolejnych zwierząt.

A przecież są to miejsca, które ratują życie naszym czworonożnym przyjaciołom. Potrzeby mają ogromne: od jedzenia i misek poprzez środki medyczne, legowiska, koce aż po zabawki dla zwierząt, które mogą w jakiś sposób poprawić ich smutny los. Dlatego połączmy wspólnie siły i pomóżmy zwierzakom!

Stąd nasza akcja „Wspieramy zwierzaki. Nie kupuj, adoptuj!”. Organizujemy ją po to, by wspomóc jedną z największych w Polsce organizacji, która prowadzi schronisko: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Celem akcji jest również edukacja oraz promowanie adopcji zwierzaków.

Te zwierzęta potrzebują naszej pomocy!

Ta pomoc jest niezwykle ważna. Obecnie w azylu przy ulicy Rybnej w Krakowie przebywa ponad 230 psów i ponad 150 kotów. Pod opieką KTOZ znajduje się również 28 koni, byk i 13 psów w hotelu dla zwierząt. Oprócz wsparcia materialnego zawsze potrzebne jest również wsparcie rzeczowe: poszwy na pościel, ręczniki, koce oraz karma specjalistyczna i weterynaryjna dla podopiecznych KTOZ.

Na koniec dodajmy, że na konto schroniska przy ul. Rybnej trafią nie tylko datki przekazane przez uczestników konkursu. Do udziału w naszej akcji pozyskaliśmy też sponsorów. Oni również wesprą finansowo Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Pamiętaj zgłoś się do konkursu i przelej dowolną kwotę na rzecz KTOZ.

Każda pomoc jest ważna!

tytuł przelewu: Akcja wspieramy zwierzaki

Rachunek bankowy: Bank BGŻ 83 2030 0045 1110 0000 0390 3540

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków

