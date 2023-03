Współpraca polsko-ukraińska. Gmina Krzeszowice ma nowego partnera, gminę Żółkiew w rejonie lwowskim

Ukraińskim samorządowcom zależy na podpisywaniu umów partnerskich z gminami polskimi, bo chcą się od nich uczyć samorządności, skorzystać z doświadczeń w rozwiązywaniu wielu spraw formalnych w administracji oraz społecznych problemów. Chcą też wymieniać doświadczenia na różnych polach biznesowych, oświatowych, artystycznych. To wszystko jest możliwe dzięki współpracy międzynarodowej.

Władze gminy Krzeszowice są otwarci na partnerstwo w ukraińskim samorządem. List intencyjny to sygnał do podjęcia starań o nawiązanie współpracy. Krzeszowice mają już dwie partnerskie gminy węgierski Kispest oraz Chaumes en Brie we Francji.