Wspomnienie. 1 września 1939 roku rano myślenicki Rynek był pusty

To trudne pytanie. Chyba byłem przejęty tym co się dzieje. Rankiem w niedzielę 3 września z ciekawością oglądałem zestrzelenie, prawie nad naszym domem, niemieckiego bombowca przez nasze dwa myśliwce. Były to dobrze mi znane maszyny PZL 11 c. Jeden z silników niemieckiej maszyny już płonął. Heinkel spadł gdzieś w dolinie Raby, a pięciu lotników Luftwaffe spoczywało przez jakiś czas na myślenickim cmentarzu.

To było dla nas wszystkich kompletne zaskoczenie. Gdy przed południem w sobotę 22 sierpnia 1942 roku wybrałem się z ojcem do centrum Myślenic zobaczyliśmy miasto jakby wymarłe. Nad ranem niemieckie władze miasta przy pomocy żandarmerii, polskiej granatowej policji wywieźli na furmankach 1300 Żydów z Myślenic i okolicy, wpierw do Skawiny, a potem do obozy zagłady w Bełżcu. Ocaleli nieliczni, ale i ci nie mieli potem łatwo. Na przykład jak podaje album „Myślenice - Ślady żydowskiego Miasteczka.

Spacerownik" żydowski piekarz Chaim Wind przeżył wojnę i powrócił do Myślenic. Zamieszkał w swoim dawnym domu i próbował uruchomić piekarnię. Któregoś dnia ktoś wszedł do jego zakładu i oddał do niego kilka strzałów. Wind zmarł w krakowskim szpitalu. Przed wojną myśleniczanie żyli w zgodzie ze swymi rodakami wyznania mojżeszowego. Żydzi zasiadali tu stale we władzach miasta Myślenice.