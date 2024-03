Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie

10 lat oczekiwania na wbicie łopaty spowodowane było kryzysem. Jednak w 1931 roku prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki podjął decyzję o zainwestowaniu w budowę gmachu. Budowa muzeum była wielkim przedsięwzięciem budowlano-finansowym, w którą włączyli się również zwykli obywatele, artyści, oraz liczne organizacje, we wsparcie prac nad powstaniem muzeum zaangażowany był m.in. Jan Kiepura. Gmach miał być najnowocześniejszym i najbardziej komfortowym muzeum.

Pierwszą siedzibę stanowiły Sukiennice, prace związane z powstaniem Gmachu Głównego rozpoczęto w 1934 roku. Ponad dekadę wcześniej, w 1921 roku ustanowiony został Komitet Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie jako Pomnika Wolności, a projekt budowy powierzono Adolfowi Szyszko-Bohuszowi. Nie udało się go jednak zrealizować.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. U początków muzeum stoi dar Henryka Siemiradzkiego, monumentalny obraz "Pochodnie Nerona" wpisany do inwentarza pod numerem pierwszym, jako zaczątek kolekcji.

Wytyczne do projektu przygotowali pracownicy magistratu krakowskiego Czesław Boratyński i Edward Kreisler. Konkurs wygrał projekt warszawskich architektów Juliusza Dumnickiego, Janusza Juraszyńskiego i Bolesława Schmidta, jednak nie został on przeznaczony do realizacji. Jako finalnych wykonawców wybrano Czesława Boratyńskiego, Edwarda Kreislera oraz Bolesława Schmidta.