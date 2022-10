Wszyscy mamy wpływ na środowisko i wszyscy możemy o nie dbać Agnieszka Aulich

W codziennym życiu możemy wypracować wiele oszczędnych nawyków: zamykajmy kran podczas mycia zębów Freepik

Przywykliśmy, że woda to coś, do czego mamy stały dostęp. Na co dzień raczej nie obawiamy się, że może nam jej zabraknąć. A jednak!