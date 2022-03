Wszyscy nasi przyjaciele z Forum Przedsiębiorców Małopolski pomagają walczącym Ukraińcom i uchodźcom z umęczonego przez wojnę kraju

Katarzyna Woszczyna, szefowa małopolskiego Business Centre Clubu, mówi, że chwilę po rosyjskiej agresji na Ukrainę rozdzwoniły się telefony od firm członkowskich z prostym pytaniem: jak pomóc.

– Skala zaangażowania polskich przedsiębiorców, dużych i małych, jest przeogromna. To są działania ogólnopolskie, regionalne i lokalne, w ramach małych, ale skutecznych grup pomocowych. Wszyscy, oczywiście, udzielają też wszelakiego wsparcia swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz ich bliskim

– mówi Katarzyna Woszczyna.

BCC – na poziomie ogólnopolskim, małopolskim i krakowskim - jest w stałym kontakcie z koordynatorami pomocy z Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Misji Medycznej.

- Najważniejsze, by pomoc docierała tam, do Ukrainy, gdzie toczy się heroiczna walka armii ukraińskiej i ludności cywilnej. Wielce potrzebne są leki, materiały opatrunkowe, apteczki. Otrzymujemy dramatyczne prośby konsulatu Ukrainy o zakup i dostarczanie pomocy w postaci latarek, butów, odzieży ochronnej, hełmów, noktowizorów - wszystkiego, co może pomóc podtrzymać opór Ukrainy w starciu z Rosją. O pomoc proszą również ukraińscy pracownicy firm w Polsce, którzy wyjechali bronić ojczyzny