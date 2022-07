Wszystkie II-ligowe mecze Garbarni i Hutnika Kraków w płatnej telewizji internetowej

Wszystkie mecze sezonu w 34 kolejkach (rozgrywki ruszyły w miniony weekend) będzie można obejrzeć online na kanałach 2. liga piłki nożnej za pośrednictwem platformy streamingowej WP Pilot. Dodatkowo, dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć spotkania z opóźnieniem, będzie przygotowana biblioteka VOD z wszystkimi rozegranymi meczami.

By uzyskać dostęp do transmisji, trzeba wykupić pakiet „2. liga piłki nożnej” w WP Pilot (mecze plus 60 kanałów TV). Obecnie najtańsza subskrypcja w promocji kosztuje 9,99 zł za 30 dni. Spotkania można oglądać zarówno na ekranie telewizora, jak i na urządzeniach mobilnych.

Jeden mecz każdej kolejki będzie również, tak jak dotychczas, pokazywany w TVP Sport, która ma prawo pierwszego wyboru.

– Transmisje meczów w WP Pilot z pewnością wpłyną na rozwój i prestiż eWinner 2. Ligi. Jesteśmy przekonani, że z tym partnerem uda nam się dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców, fanów piłki nożnej. Wzrośnie siła marketingowa rozgrywek, co może przełożyć się na nowych sponsorów dla klubów i całej drugiej ligi. Skorzystają na tym wszyscy: drużyny, zawodnicy, trenerzy, a przede wszystkim kibice – powiedział Paweł Guminiak, prezes 2. Ligi Piłkarskiej cytowany na stronie PZPN.