Wszystkie odcienie... Złotka. Wspomnienia wybitnej siatkarki [SPORTOWA PÓŁKA]

W tej książce, jeśli zgodnie z założeniami miała być szczera, nie mogło zabraknąć prawdziwej historii Andrzeja Niemczyka. Trenera, który był współtwórcą wspaniałej drużyny, a zarazem, nieskutecznie walcząc ze swoją chorobą alkoholową, współwinnym jej upadku. Ujawnienie faktu, że w czasie zgrupowań lub turniejów siatkarki na zmianę co rano waliły i kopały w hotelowe drzwi, by obudzić i zmusić szkoleniowca do wyjścia, należą do najmroczniejszych fragmentów publikacji.

Smutek towarzyszy nam także wtedy, gdy autorka opowiada o zagadkowej śmierci koleżanki z drużyny, prześladującym ją stalkerze, wyrzuceniu jej z kadry przez Niemczyka czy trudnym powrocie do sportu po narodzinach córki. Na szczęście jest też wiele wspomnień, które przywołują na nasze twarze uśmiech, bo pokazują, że determinacja w dążeniu do celu może przynieść prawdziwe szczęście.

Dla czytelnika z Małopolski najciekawsze są fragmenty książki odnoszące się do czasu, gdy siatkarka występowała w Andrychowie. Historia z prezesem klubu, który pozwala usiąść za kierownicą swojego mercedesa zawodniczce, która nie ma prawa jazdy, a następnie zakazuje jej zatrzymywać się na wezwanie patrolu, bo wie, że z lokalnym komendantem policji będzie zaraz pił wódkę, jest tyle zabawna, co straszna. Folklor panujący w niewielkiej miejscowości oddają też opisy hali w trakcie meczów wypełnionej kibicami do granic... szaleństwa.