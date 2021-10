Wszystkie sklepy sieci otwarte w niedziele. Biedronka, Lidl i inni giganci do lutego będą „pocztą”. Handlowa „Solidarność”: to kpina z prawa Zbigniew Bartuś

Możliwość odbioru przesyłek – a „przy okazji” zrobienia zakupów w niedziele – pojawiła się m.in. Biedronce, Kauflandzie, Aldi, Auchan, Carrefour (połowa marketów francuskiego potentata), DINO, Intermarche, sieciach ABC, Euro Sklep, Lewiatan, Prim Market, Top Market, Topaz, Polomarket, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Groszek i Stokrotka oraz marketach budowlanych Bricomarche. Pikanterii zjawisku przydaje fakt, że umowę z dominującą na polskim rynku handlu detalicznego Biedronką podpisała w lipcu państwowa Poczta Polska. W ostatnich dniach do szybko powiększającej się grupy agend pocztowych i kurierskich dołączyły m.in. 73 hipermarkety Castorama (na 90 ogółem) oraz wszystkie Lidle. Zobacz galerię (4 zdjęcia)

- To jest ostatnia bitwa o polski handel. Jeśli politycy nic nie zrobią, to mnóstwo małych polskich sklepów rodzinnych nie wytrzyma konkurencji wielkich sieci i do lutego upadnie. Zarazem zaharowanych już dziś na amen pracowników handlu czeka gehenna, zwłaszcza w święta, bo ogrom zadań wykonywanych do nocy przez sześć dni w tygodniu będą musieli wykonywać także w niedzielę – ostrzega Alfred Bujara, szef sekcji krajowej pracowników handlu „Solidarności”. Oburza się, że politycy dali marketom tak wiele miesięcy na – jak ocenia – „kompletną kpinę z prawa”, czyli otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele pod pretekstem prowadzenia działalności pocztowej. Na 4 listopada „S” ogłosiła wielki protest.