Wszystko o maturze podstawowej z j. polskiego 2023. Kiedy start, jakie zmiany, kiedy wyniki? Klaudia Warzecha

Do matury podstawowej z j. polskiego w 2023 w porównaniu z poprzednimi latami zostało wprowadzone kilka zmian. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że do egzaminu w tym roku po raz pierwszy podejdą absolwenci uczący się na zasadach nowej podstawy programowej. W artykule informujemy o zmianach jakie pojawią się na maturze z j. polskiego, kiedy się odbędzie, kiedy absolwenci otrzymają wyniki oraz jakie zadania mogą pojawić się na teście.