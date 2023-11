Wybierz przyszłość swojej dzielnicy. - Gorąco zachęcam do głosowania 10 grudnia - mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa OPRAC.: Marek Długopolski

- 10 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic i to Państwo zdecydujecie, kto będzie reprezentował wasze interesy, dbał o sprawy lokalne, sygnalizował problemy i pomagał je rozwiązywać. Proszę pamiętać, że Rada Dzielnicy odgrywa bardzo istotną rolę, wykraczającą daleko poza wskazanie, na co przeznaczyć określone środki wydzielone do jej dyspozycji w budżecie Miasta – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.