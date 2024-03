Wybierz się na spacer z PTTK, by lepiej poznać Kraków i jego zabytki

Przypomnijmy, akcja PTTK „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest organizowana od 1972 roku. Jej główny cel to upowszechnianie wiedzy o historii i zabytkach Krakowa, propagowanie jego architektury i kultury. Co roku od listopada do marca uczestnicy akcji zwiedzają różne ciekawe miejsca, chodzą do muzeów, oglądają wystawy, spotykają się z osobami zasłużonymi dla miasta itp. Spacery prowadzą licencjonowani przewodnicy miejscy PTTK po Krakowie i pracownicy muzeów.