Wybierz się na spacer z PTTK: od Grzegórzek aż po dolinę Wilgi

To już 51. sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Rozpoczął się listopadzie i potrwa aż do marca. Wycieczki odbywają się po specjalnie opracowanych trasach – tak, aby uczestnicy poznali dokładnie podwawelski gród, jego historię oraz zabytki. W ciągu sezonu przygotowanych jest około 100 tras wycieczkowych oraz specjalne prelekcje. Odbywają się one w weekendy oraz wybrane dni świąteczne i są bezpłatne (uczestnicy pokrywają we własnym zakresie tylko koszty biletów wstępu itp.), a prowadzą je licencjonowani przewodnicy miejscy PTTK po Krakowie oraz pracownicy muzeów.

Odznakę Przyjaciela Krakowa może zdobyć każdy, kto weźmie udział w określonej liczbie prelekcji i spacerów po Krakowie. W zależności od tego, ile takich spotkań dana osoba odbędzie, może liczyć na odznakę brązową (12 wycieczek), srebrną (16 wycieczek), złotą (20 wycieczek) albo z Pawim Piórem (22 wycieczki i 10 prelekcji).