Wybierz się na wycieczkę z PTTK, by poznać malownicze okolice Krakowa

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

51. sezon akcji rozpoczął się 2 kwietnia i potrwa aż do października. W tym czasie w wybrane weekendy i dni świąteczne odbędzie się w sumie kilkadziesiąt różnorodnych tematycznie, pieszych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski.

Akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” jest organizowana od 1973 roku. To odbywające się od wiosny do jesieni piesze wycieczki: nizinne po okolicach Krakowa i górskie po Beskidach. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Celem akcji jest propagowanie historii i atrakcji regionu oraz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, a także promocja szlaków turystycznych oraz dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego Małopolski.

Kapuściana stolica Małopolski

Kolejna w tym sezonie wyprawa odbędzie się 6 sierpnia, a jej tytuł to „Na kapuściane pola” . Trasa jest długa, liczy ok. 19 km. Oto jej punkty i atrakcje: Miechów – zielonym szlakiem – Podmiejska Wola (pomnik pomordowanych żydów) – Chodów (kościół św. Jana Chrzciciela – na Szlaku Bożogrobców, miejsce po dawnym kościele) – Miechów-Charsznica (kapuściana stolica Małopolski, kościół MB Różańcowej, kurhan – mogiły z I wojny światowej) – Pstroszyce – Dziadówki.

Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka w hali podziemnej dworca PKP Kraków Główny (przy globusie) o godz. 7:40. Odjazd pociągu osobowego (kier. Sędziszów) o godz. 7:54. Wymarsz na trasę z Miechowa o godz. 8:40. Powrót do Krakowa jest planowany ok. godz. 18:30.