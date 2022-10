Wybierz się w niezwykłą podróż z Krakowa do Nibylandii i w Ogrodzie Świateł z Piotrusiem Panem przeżyj niezwykłą przygodę

Ogród Świateł krakowianie mają okazję odwiedzać już od kilku lat. Jest on okazją na przeniesienie się do świetlistego bajkowego świata. Tym razem Wonderful Lighting - organizator Ogrodu Świateł - zaprasza do niezwykłej podróży z Krakowa do Nibylandii - aby z Piotrusiem Panem, Dzwoneczkiem i kapitanem Hakiem przeżyć niezwykłą przygodę. Ogrody świateł można oglądać także w innych miastach. Postanowiliśmy zapytać organizatorów, skąd pomysł na stworzenie takich bajkowych miejsc?

- Pomysł na stworzenie Ogrodu Świateł dla polskiej publiczności zrodził się w nas kilka lat temu, podczas podróży po krajach, gdzie takie eventy cieszą się dużą popularnością. Jako twórcy Ogrodu Świateł chcemy zbliżać do siebie ludzi i za pomocą światła opowiadać im wspaniałe historie - wyjaśnia Kamil Łaszcz z Wonderful Lighting. - Wszyscy uwielbiamy historie z morałem, a Ogród Świateł, którego motywem przewodnim są znane i uwielbiane bajki, zrodził się z naszej fascynacji światłem oraz chęci stworzenia kreatywnej przestrzeni do spędzania czasu dla przyjaciół i ich rodzin - dodaje.