Wybory w Czernichowie. Ostra walka kandydatów na wójta z najmowaniem agencji detektywistycznej

Wybory wójta w gminie Czernichów już za kilka dni - w niedzielę 30 sierpnia. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21. Przypomnijmy, że są organizowane po śmierci wójta Szymona Łytka. Zarejestrowanych zostało pięciu kandydatów: Danuta Filipowicz, 47-letnia mieszkanka Rybnej; Karolina Maria Kosińska, 34-letnia mieszkanka Czernichowa; Andrzej Bronisław Nawrocki, 69-letni mieszkaniec Czernichowa; Marian Zdzisław Paszcza, 60-letni mieszkaniec Wołowic; Michał Grzegorz Pierchała, 44-letni mieszkaniec Wołowic.

Nim zacznie się głosowanie jeszcze są ostatnie dni kampanii, w której dochodzi do dziwnych zdarzeń. Jednym z nich było pojawienie się nietypowego - jak to ujęła jedna z kandydatek na wójta - busa w gminie Czernichów. Po akcji weryfikowania i dociekaniach wielu osób okazało się, że to prywatna agencja detektywistyczna. Informacje o pojawieniu się tego pojazdu przekazała Karolina Kosińska, kandydatka na wójta. O pojeździe tym w gminie wspominało kilka osób - bus był widziany w różnych miejscach. Mieszkańcy mówią, że ktoś wynajął agencję i sugerują, że być może miało to służyć zastraszeniu kandydatki, jednej a może kilku.