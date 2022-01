Wybory w Skale. Wkrótce kolejne głosowanie. W tej gminie organizuje się rekordowo dużo wyborów

FLESZ - Delmikron – czy może dojść do podwójnego zakażenia?

W gminie Skała to już kolejne wybory uzupełniające. W tej kadencji mandat w Radzie Miejskiej będzie uzupełniany trzeci raz w trzecim okręgu. Do Rady Miejskiej kandydują dwie osoby - obaj panowie są z Sobiesęk to: Szczepan Mateusz Madej, lat 35, startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Szczepana Madeja (lista nr 1) oraz Marcin Rafał Piekarz, lat 40, startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Piekarza (lista nr 2).

Wybory w tym okręgu są organizowane po rezygnacji z mandatu radnego Arkadiusza Wardęgi. Rezygnując z funkcji poinformował on, że nie mógł kontynuować sprawowania mandatu ze względu na swoją pracę w służbach mundurowych.

Podczas tych wyborów będą dwie Obwodowe Komisje Wyborcze - jedna (komisja nr 2) w Szkole Podstawowej nr 1 w Skale przy ul. Topolowej 25, druga (komisja nr 3) w Szkole Podstawowej w Minodze.