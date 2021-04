Wyciek gazu w Więcławicach. Ewakuowano mieszkańców jednego z osiedli Barbara Ciryt

W Więcławicach w gminie Michałowice doszło do uszkodzenia gazociągu. Niebezpieczne zdarzenia miało miejsce we wtorek 27 kwietnia około południa. Na ul. św. Jakuba - podczas prac budowlanych - koparka przerwała linię przesyłową gazociągu. Doszło do niekontrolowanego uwalniania się gazu. Strażacy alarmowali mieszkańców, żeby opuścili domy i zgromadzili się w bezpiecznej strefie.