Z roju ptaków, którym przy zimowym epizodzie ratowałem życie, nikt nawet do karmnika nie zajrzy. Gdzieś przepadłej sikorki, zięby i dzwońce. Ani jednego mazurka. Ba, nawet dwa bażanty gdzieś zniknęły. A szkoda. Zainwestowałem w dostawę karmy dla dzikich ptaków. Plus worek nasion konopi. Kilogram maku. I dziesięć kilogramów słonecznika. Zepsuty od ciepła połeć słoniny trafił do kosza.

Z rezygnacją zerkam na zapasy i kalkuluję, jak je przechować na następną zimę. Póki co prognozy pogody nie są zimowe. Ot, ze dwa, trzy kilkudniowe ochłodzenia. Zaś od końca stycznia kilkustopniowe ciepło. Tylko wspomnę, iż styczeń wedle starych przysłów miał przynosić trzaskające mrozy. Na luty trzeba było szykować ciepłe buty. Wygląda na to, że zima już była… Z punktu widzenia moich ptaków, sytuacja jest dobra. Nie zaglądają do karmnika, gdyż zimujących owadów, pająków czy ich jaj i poczwarek mają pod dostatkiem.