Wygraj milion złotych na odnowienie swego ulubionego zabytku w sąsiedztwie. Niech służy Tobie, sąsiadom i przyjaciołom Zbigniew Bartuś

Martwi Cię lub denerwuje, że piękny zabytkowy obiekt w Twojej okolicy niszczeje, albo nie służy mieszkańcom tak, jak powinien? Możesz to zmienić. Zgłoś zabytek do konkursu fundacji Most The Most powołanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Masz czas do 9 września 2022 roku. Możesz wygrać milion złotych na renowację miejsca i dostosowanie do potrzeb i marzeń lokalnej społeczności.