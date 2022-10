Wyjątkowy musical w Krakowie. Zobacz go i pomóż potrzebującym dzieciakom!

Spektakl jest wspólną inicjatywą Fundacji Hearty i UBS. Wolontariusze tej firmy już po raz ósmy zatańczą i zaśpiewają w szczytnym celu. Warto przy tym wspomnieć, że poprzednia edycja tego wydarzenia przyciągnęła blisko 1100 widzów. Organizatorzy i w tym roku liczą na wysoką frekwencję.

„Highway to... Hel” to pełen optymizmu i humoru musical w reżyserii Agnieszki Hawryluk (choreografia: Olga Piotrowska-Drozd, kierownictwo muzyczne: Michał Białko). Opowiada on o poszukiwaniu własnej drogi w życiu. Widzowie będą mieli okazję poznać Werę, która przy pomocy przyjaciół próbuje odnaleźć swój cel. Czy podąży ścieżką przetartą przez znajomych, czy też wyciągnie własne wnioski z ich porad? O tym przekonamy się już w grudniu.

Agnieszka Hawryluk z UBS zdradza, że charytatywny musical to bardzo duże przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wiele osób – zarówno na scenie, jak i za kulisami. Żeby przedstawienie mogło dojść do skutku w grudniu, zespół projektowy pracuje już od pierwszego kwartału. Castingi do obsady artystycznej odbyły się w maju, a pierwsze próby już w czerwcu. Od lipca aż do grudnia wykonawcy spotykają się regularnie trzy razy w tygodniu na próbach aktorskich, tanecznych i wokalnych. – Musical, choć przygotowany przez amatorów, jest realizowany na profesjonalnym poziomie. Myślę, że widzowie i tym razem będą pozytywnie zaskoczeni – zapewnia Agnieszka Hawryluk.