Wyjście smoka. Pożegnanie brytyjskiego Tesco. W większości miejsc zastąpi je duńskie Netto. Co się stanie z tysiącami pracowników?

- Pytaliśmy o to władze naszej spółki, czyli Tesco Polska, oraz władze Salling Group, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi – przyznaje Elżbieta Jakubowska. Dodaje, że tymczasem udało się związkowcom założyć „Solidarność” w polskim Netto. – Zawsze to lepiej, jeśli załoga ma swoją reprezentację wobec pracodawcy, który pilnuje najważniejszych spraw. Dobrze też, jeśli ta reprezentacja jest liczna, czyli należy do niej jak najwięcej pracowników, bo wtedy łatwiej nam osiągnąć korzystne dla pracowników rozwiązania. W brytyjskim Tesco do związków należą prawie wszyscy pracownicy i warunki pracy były tam zawsze… Powiem tak: zasadniczo inne niż w Polsce – tłumaczy szefowa „S”.