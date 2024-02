Wyleczysz, gdy leczysz. Nie bój się poprosić o pomoc w starciu z depresją

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku będzie ona najczęściej występującą chorobą na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią około 1,2 mln osób. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że do połowy ub. roku w Małopolsce z jej powodu do lekarzy zgłosiło się blisko 17 tys. osób - w zdecydowanej większości kobiet. A epizody depresyjne były jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych - obok zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń adaptacyjnych czy problemów powodowanych ciężkim stresem.