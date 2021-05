Wymiana takiego dachu wyjdzie na zdrowie. Gmina za darmo odbierze eternit Katarzyna Hołuj

Gminy oferują bezpłatny odbiór i utylizację zawierających azbest wyrobów, w tym takich jak te płyt z eternitu Fot: Adam Wojnar/Polska_press

Gminy zachęcają do skorzystania z możliwości bezkosztowego pozbycia się wyrobów zawierających szkodliwy dla zdrowia i środowiska azbest, w tym zawierającego go a niezwykle popularnego kilkadziesiąt lat temu eternitu. Charakterystycznymi falistymi płytami z eternitu do dziś pokrytych jest sporo dachów domów i jeszcze więcej dachów budynków gospodarczych. Argumentem za pozbyciem się takiego dachu, albo innych wyborów zawierających azbest niech będzie to, że substancja ta już 25 lat trafiła na listę czynników rakotwórczych.