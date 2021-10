Wynajmujemy polityków nie po to, tylko żeby mieli rację, ale by tych racji skutecznie bronili Liliana Sonik

Nikogo z nich nie obchodzi co myślę, nie mój to cyrk i nie moi koledzy, więc lepiej zająć się czym innym: polityka przestała mnie zajmować. Ale stopień otaczających nas arogancji, fałszu i głupoty sięgnął szczytów. Jeśli się nie opamiętamy, to nas przysypie.