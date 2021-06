WYNIKI Euro 2020 na żywo. Tabele grup, terminarz, program mistrzostw Europy w piłce nożnej, mecze dziś [18.06]

Najbardziej doświadczeni piłkarze z kadry Cracovii [ZDJĘCIA]

Wprawdzie do rozpoczęcia zmagań w ekstraklasie zostało jeszcze pięć tygodni, ale już warto przyjrzeć się kadrze Cracovii i zobaczyć, czy składa się ona z piłkarzy doświadczonych, czy raczej nie. Nie można ustalić jednego kryterium, bo są zawodnicy młodzi, którzy mają na koncie już występy w ekstraklasie, a są o wiele starsi, którzy jeszcze nie mieli okazji w niej wystąpić. Bierzemy pod uwagę ligi innych krajów, w których już występowali (ale tylko gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym kraju). Po ostatnich przesunięciach i przyporządkowaniu niektórych zawodników do drugiej drużyny bierzemy pod uwagę tylko piłkarzy pierwszego zespołu. Zapraszamy do naszego, subiektywnego rankingu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE